Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven, Go Türkiye’nin 2024’te YouTube ve TikTok’un her birinde ayrı ayrı 4,1 milyon takipçiyle ülke hesabı yöneten ülkeler arasında açık ara lider konumda olduğunu ve Instagram’da da 3,7 milyon takipçiye ulaşıp ikinci sırada yer alındığını söyledi.

ESMA ALTIN - Türkseven, “Çin, Rusya pazarlarındaki farklı platformları da dâhil ettiğimizde, 2024 sene sonu itibarıyla dokuz farklı platformda ülkemizin ‘Go Türkiye’ markasının sosyal medyada 18,2 milyon takipçisi bulunuyor. Web sitemiz de 2024’te 216 milyon ziyaretçi aldı” dedi.

Türkiye’nin tanıtımını içeren reklamların geçtiğimiz yıl 38 ülkede yayınladığını ve hedef kitlenin yaklaşık yüzde 60’ına bir reklamın en az üç kere gösterildiğini ifade eden Türkseven, dijital iletişim kanallarında ise yine aynı sene içerisinde 20,1 milyar kere gösterim yapıldığı bilgisini verdi.

2024’te 12 ülkede yaklaşık 60 mecrada 700’den fazla ilan ve editöryal çalışmanın yer aldığını aktaran Türkseven, “Geçen yıl CNN’de ABD başkanlık seçimleri münazaralarında tarihî bir ilke imza atıldı. Bu münazaranın içerisinde ilk reklam olarak ‘İstanbul’ filmimiz yer aldı. Dünyada oldukça ses getiren bu pazarlama aksiyonumuz sayesinde de 1 milyarın üzerinde kişiye erişildi” diye konuştu.

