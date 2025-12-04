YouTube yıl boyunca izleme alışkanlıklarını özetleyen Recap özelliğini 2025 sürümüyle birlikte yeniden gündeme taşıdı. Platform, kullanıcıların video geçmişinden derlenen kişisel istatistikleri sunarken yeni özetin ne zaman kullanılabileceği ve nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu. Youtube Recap nereden bakılır, Youtube Wrapped yayınlandı mı soruları gündeme geldi.

Youtube Recap izleme geçmişini daha detaylı bir biçimde analiz eden kart sistemiyle dikkat çekti. Kullanıcıların yıl boyunca en çok vakit geçirdiği kategoriler, en sık takip edilen içerik üreticileri ve izleme düzenindeki değişimler 12 farklı kart üzerinden gösteriliyor. Peki, Youtube Recap nereden bakılır, Youtube Wrapped yayınlandı mı?

Youtube Recap nereden bakılır, Youtube Wrapped yayınlandı mı? Youtube 2025 özeti gündemde!

YOUTUBE RECAP NEREDEN BAKILIR?



YouTube Recap platformdaki yıllık izleme özetini görmek isteyen kullanıcıların hesap aktivitelerine göre hazırlanıyor. Kullanıcılar, yıl sonu özeti niteliğindeki Recap bölümüne doğrudan YouTube uygulaması üzerinden erişebiliyor. Bunun için mobil uygulamada profil alanına girerek kişisel izleme verilerinin sunulduğu bölümü açmaları yeterli oluyor.

Youtube Recap nereden bakılır, Youtube Wrapped yayınlandı mı? Youtube 2025 özeti gündemde!

YOUTUBE WRAPPED YAYINLANDI MI?



YouTube’un yıllık özet formatı Recap, her yılın sonunda kullanıcıların karşısına çıkarılıyor. Bu nedenle Wrapped benzeri özet içeriklerin yıl bitimine yaklaşırken kullanıma açılması bekleniyor. YouTube Wrapped ülkemizde henüz yayınlanmadı.

Youtube Recap nereden bakılır, Youtube Wrapped yayınlandı mı? Youtube 2025 özeti gündemde!

YOUTUBE ÖZETİ NEREDEN BAKILIR?



YouTube özeti mobil uygulama içinde kullanıcı hesabının bulunduğu bölümden görüntülenebiliyor. Burada yıl boyunca en çok izlenen içerikler, müzikler ve kişisel izleme alışkanlıklarını içeren detaylı bir özet sunuluyor. Kullanıcılar bu ekran üzerinden özetlerini paylaşma seçeneklerine de ulaşabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası