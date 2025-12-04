Karadeniz atmosferini TRT 1 ekranına taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor Her yeni bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz yayın günü ve yeni bölümler iple çekiliyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden itibaren sosyal medyada gündem oldu. Karadeniz’in sert doğasını ve derin karakter ilişkilerini işleyen yapım, yayınlandığı günden bu yana yeni bölümleri merakla beklenen diziler arasına girdi. Eleni'nin annesini aramak için geldiği Furtuna köyünde başlayan yolculuğu ile Adil ve Esme'nin hikayesi izleyicilerin yakın takibine girdi.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN?

Yeni sezon projeleri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, TRT 1 ekranında 10 Ekim’de ilk kez izleyiciyle buluştu. Dizinin yayınlanan ilk bölümü sosyal medya platformlarında yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. Seyirci, hem atmosferi hem de karakterlerin geçmişine dair sırlarla dolu bir hilayeye tanıklık ediyor. Aşk, aile bağları ve mücadele temasını işleyen yapım, geniş bir izleyici kitlesi edinmiş durumda.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisi TRT 1’de her Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanıyor. İlk bölümünü 10 Ekim Cuma günü ekranlara taşıyan dizi, aynı gün ve saatte yeni bölümlerine devam ediyor.

Cuma gününün rekabetçi dizi saatlerinde yer alan yapım, TRT 1’in 2025-2026 sezonundaki iddialı projeleri arasına girdi. Dizinin yeni bölüm fragmanları ve özel sahneleri ve tam bölümleri sosyal medya hesaplarında izlenme oranları milyonları buluyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak yer alırken, senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrollerinde Adil rolünde Ulaş Tuna Astepe ve Esme rolüye Deniz Baysal yer alıyor.

Diğer oyuncu kadrosu şu şekilde:

Burak Yörük (Oruç), Ava Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Gezep-Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır) dizinin kadrosunda yer alıyor.

