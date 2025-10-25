Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde!

Taşacak Bu Karadeniz dizisinde yabancı bir karakter olan Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın nereli oldu merak ediliyor. Özellikle dizide yaptığı Türkçe aksan nedeniyle izleyicilerin bir kısmı "Ava Yaman Türk mü, aslen nereli" araştırıyor.

AVA YAMAN TÜRK MÜ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç oyuncu aslen İstanbullu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Henüz lise yıllarındayken oyunculuk eğitimlerine başlayan Yaman, genç yaşına rağmen ekranda sergilediği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Eğitimine devam ederken profesyonel oyunculuk çalışmalarını da sürdüren Ava Yaman, özellikle genç izleyiciler arasında kısa sürede tanınan bir isim haline geldi. Oyunculuğa duyduğu ilgi ve aldığı kamera önü eğitimleri, kariyerinde hızlı bir çıkış yakalamasında önemli rol oynadı.

AVA YAMAN ASLEN NERELİ, KÖKENİ NE?

Ava Yaman, doğma büyüme İstanbullu bir oyuncudur. Sanat dünyasına küçük yaşta ilgi duyan Yaman, oyunculuk kariyerini de doğup büyüdüğü şehirde şekillendirdi. Kökleri İstanbul’a dayanan oyuncu, Türk vatandaşıdır.

Dizide canlandırdığı Eleni karakteri nedeniyle etnik kökenine dair merak edilen sorular, oyuncunun gerçek hayatıyla karıştırılabiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ NERELİ, KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Karadeniz dizisinde Eleni karakteri, hikayenin merkezinde yer alıyor. Ava Yaman’ın başarılı performansı karaktere güçlü bir kimlik kazandırırken izleyici kitlesi de bu karakterin geçmişini ve oyuncunun gerçek hayatını merak etmeye başladı.