Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?

Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?

Güncelleme:
Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1’in yeni sezonda merakla beklenen dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz”, Karadeniz’in eşsiz doğasında çekimlere hazırlanırken mekan seçimleri dikkat çekiyor. Dizinin çekildiği şehir ve setin kurulduğu yerler merak edildi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı “Taşacak Ha Bu Deniz” dizisi, Karadeniz’in büyüleyici atmosferinde geçen hikayesiyle seyirciyi ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

TAŞACAK HA BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Taşacak Ha Bu Deniz” dizisi, Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleriyle ünlü Trabzon ilinde çekiliyor. Dizinin çekim mekanları arasında Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerindeki yaylalar, ormanlar ve sahil şeritleri yer aldı.

TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak dizinin senaryosunu da Sen Anlat Karadeniz'in senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. 

Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor? - 1. Resim

TAŞACAK HA BU DENİZ DİZİSİ HANGİ ŞEHİRDE GEÇİYOR?

Dizi, ağırlıklı olarak Trabzon’da çekilecek. Trabzon’un doğal güzellikleri, dizinin ana hikayesi olan Furtunalar ve Koçariler arasındaki kan davasındaki gelişmeleri desteklerken şehir merkezindeki tarihi mekanlar ve sahil şeridi de hikayeye derinlik katmaya hazırlanıyor. 

Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor? - 2. Resim

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

“Taşacak Ha Bu Deniz”, Trabzon’da iki düşman aile, Furtunalar ve Koçariler’in kan davasını ve Yunan asıllı Eleni’nin hikayeye girişiyle gelişen konuları anlatıyor.

