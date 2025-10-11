Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla'nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti

Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla’nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 2 aylık eşi Necla Alp’in boğazını keserek öldüren Mustafa A., 3 yıl sonra “akli dengesi yerinde değil” raporuyla serbest bırakıldı. Genç kadının ailesi acı içinde adalet ararken, sanığın babasının “Özgürlüğümüze kavuştuk” paylaşımı ise büyük tepki topladı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. 

Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla’nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti - 1. Resim

2 AYLIK EVLİLİK CİNAYETLE SON BULDU

Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla Alp, gözyaşları arasında toprağa verilmişti. 

Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla’nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti - 2. Resim

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK"

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.

Elinde kınasıyla toprağa verilen Necla’nın katili serbest! Babasının paylaşımı tepki çekti - 3. Resim

