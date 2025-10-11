Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Köprüde dehşet! Tartıştıktan sonra kendini aşağı attı

Köprüde dehşet! Tartıştıktan sonra kendini aşağı attı

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç kızın, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı iddia edildi. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara şeridinde bulunan köprüde, 24 yaşındaki genç kızın yanında bulunan bir kadınla hararetli şekilde konuştuktan sonra aşağı atladığı öne sürüldü.

AĞIR YARALANDI

Genç kız, D100 Karayolu'ndaki asfalt zemine düştü. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir polis ise titreyen kızın üstüne montunu örttü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

