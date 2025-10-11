Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı!

Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı!
Soğuk Algınlığı, Grip, Ihlamur, Papatya Çayı, Kış Çayı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmak isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğuması ile beraber soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Mevsim değişiklikleri vatandaşları bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünlere yöneltiyor. Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar en çok ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolisi tercih ediyor.

Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı! - 1. Resim

"BAL, IHLAMUR, PAPATYA ÇAYI, ZERDEÇAL GİBİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR"

Soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarının arttığını belirten aktar Nil Ensari, "Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaş ortalaması büyük kişiler daha çok eklem ağrısına iyi gelen ürünleri tercih ediyor; örneğin bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor. Okullar açıldığında hastalıklar artıyor. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için de macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediliyor" dedi.

Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı! - 2. Resim

"MİKTAR KONUSUNDA YANILGIYA DÜŞÜYOR"

Vatandaşların bitkisel ürünleri kullanırken doz konusunda sıkça hata yaptığını vurgulayan Ensari, "Vatandaşlar genel olarak miktar konusunda yanılgıya düşüyor. Fazla kullanması gereken ürünleri az kullanıp, az kullanılması gereken ürünleri çok kullanıyorlar. Çok kullanıldığı zaman da yan etkileri oluyor. Biz alışveriş yapan müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktıKöprüde dehşet! Tartıştıktan sonra kendini aşağı attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu - Yaşam"Ne alırsan 50 TL" deyince izdiham olduBayrampaşa'da güldüren anlar! Hortumun kontrolünü kaybetti, müşterilerini suladı - YaşamŞov yapayım derken müşterilerini suladı60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - Yaşam60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedimTren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti - YaşamTren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleştiKışın olmazsa olmazı, gribe kalkan... Bergama'da yeni trend sağlık ürünü kızılçam kozalağı pekmezinin üretimi başladı - YaşamAstım, KOAH, gribe şifa! Bergama'da üretimi başladıKışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor - YaşamKışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...