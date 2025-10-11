Havalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı!

Havaların soğuması ile beraber soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Mevsim değişiklikleri vatandaşları bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünlere yöneltiyor. Soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözüm arayan vatandaşlar en çok ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolisi tercih ediyor.

"BAL, IHLAMUR, PAPATYA ÇAYI, ZERDEÇAL GİBİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR"

Soğuk havaların başlamasıyla bitkisel ürün satışlarının arttığını belirten aktar Nil Ensari, "Mevsim geçişlerinde genelde insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlere yöneliyor. Özellikle zencefil macunu en çok tercih edilenlerden. Yaş ortalaması büyük kişiler daha çok eklem ağrısına iyi gelen ürünleri tercih ediyor; örneğin bamya tohumu, iğde çekirdeği tozu, çörek otu kremi ve kuyruk yağlı krem gibi ürünler öne çıkıyor. Okullar açıldığında hastalıklar artıyor. Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için de macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediliyor" dedi.

"MİKTAR KONUSUNDA YANILGIYA DÜŞÜYOR"

Vatandaşların bitkisel ürünleri kullanırken doz konusunda sıkça hata yaptığını vurgulayan Ensari, "Vatandaşlar genel olarak miktar konusunda yanılgıya düşüyor. Fazla kullanması gereken ürünleri az kullanıp, az kullanılması gereken ürünleri çok kullanıyorlar. Çok kullanıldığı zaman da yan etkileri oluyor. Biz alışveriş yapan müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.