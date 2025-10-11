Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor

Kışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken vatandaş çareyi aktarlarda arıyor. Kilosu 1.500 TL'ye ulaşan ıhlamur, doğru demlenirse adeta doğal bir şifa kaynağı oluyor.

Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşle birlikte soğuk algınlığı ve grip vakaları arttı. Aktarlar, kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamuru vitrinlere çıkardı.

Ihlamurun nasıl demlenmesi gerektiği hakkında bilgi veren aktar Recai Doğanay, "Kış çaylarına olan ilgi eylülde başlıyor, 6-7 ay sürüyor. Vatandaşlar, hava geçişleri ve soğuk havadan korunmak için uzmanların uyarısı ile en çok ıhlamura ilgi gösteriyor. Ayrıca adaçayı, karanfil, tarçın, zencefil, kuşburnu, hibiskus gibi bitkiler de oldukça rağbet görüyor" dedi.

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?

"Bu bitkileri tek tüketenler de var, hepsini karıştırıp bitki çayı olarak tüketenler de var" diyen Doğanay, şu ifadeleri kullandı:

"Ihlamur, genelde yanlış demleniyor. Eskiden sobanın üstünde kalan ıhlamur saatlerde kaynar dururdu. Bu yanlış bir yöntem. Ihlamurun taze içilmesinde büyük fayda var. Ihlamur yapılacaksa su, önce geniş bir tencere veya güğümde kaynatılmalı. Daha sonra ıhlamuru kaynamış suya atacaksınız. 2 dakika ateşte beklettikten sonra 15 dakika demlemeye bırakacaksınız. İçerisine diğer bitki çayları atılacaksa da yöntem böyle olacak. 15 dakika sonrasında ılık hale gelen ıhlamuru ister ballı ister sade olarak tüketebilirsiniz. Uzmanlar, ıhlamuru çay gibi değil de dediğim yöntemle tüketmenin daha faydalı olduğunun altını çiziyor."

Kışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor - 1. Resim

KİLOSU 1.500 TL'DEN SATILIYOR

Kış çaylarından en çok ıhlamurun tercih edildiğine dikkat çeken Doğanay, "Şu anda çiçek ıhlamurun kilosu bin 500 TL’den satılıyor. Ihlamurun çiçeği ne kadar çok olursa rayihası da o kadar çok olur. En iyi ıhlamur, çiçeği açmaya başladıktan sonra toplanan ıhlamurdur. Erken veya geç toplanan ıhlamur pek iyi olmuyor. Kış çayı olarak kullanılan diğer bitkilerden adaçayı kilo 700 TL, hibiskus 600 TL, tarçın kilo 600 TL, zencefil ve zerdeçal kilo 400 TL, papatya kilo bin 100 TL ve hatmi çiçeği de bin TL’den satılıyor" diye konuştu.

Kışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fabrika gibi lise! 150 ton sipariş geldi, 20 milyon lira ciro yapacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor” - YaşamAlmanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”Cudi Dağı'ndaki etnobotanik araştırmalarından Nuh'un Gemisi çıktı: Zeytin ağaçları en güçlü kanıtlardan biri! - YaşamCudi'deki zeytin araştırmasından Nuh'un Gemisi çıktıBaba sözü dinlemeyen evlatlar milyonlarca liradan oldular: Mirası çocuklarına değil köyüne bıraktı - YaşamMirası çocuklarına değil köyüne bıraktıSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan etti - YaşamSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan ettiDoğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu - YaşamDoğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurduHerkes 'boş iş' dedi, kimseye aldırmadı! 5 bin tanesini evinin odasında saklıyor - YaşamHerkes 'boş iş' dedi, kimseye aldırmadı! 5 bin tanesini evinin odasında saklıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...