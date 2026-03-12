Özel MEF Lisesi 9. sınıf öğrencileri, "Çevrenin Genç Sözcüleri" (YRE) projesiyle gıda israfının görünmeyen yüzü olan "estetik algısını" yıkmaya çalışıyor.

Yapılan anketlerde öğrencilerin %70'inin meyveyi dış görünüşüne göre seçtiği saptayan öğrencilerimiz yaptıkları kör tadım testi ile, katılımcıların %60'ının "çirkin" elmayı daha lezzetli bulduğunu kanıtladı.

TEKNİK VERİLERLE BELGELENDİ

Leyla Aslan, Prof. Dr. Mehmet Pala ve Sabiha Şenyücel Gündoğar gibi uzmanlarla röportaj yapan ekip; "kusurlu" olduğu için çöpe giden her meyvenin devasa bir su ayak izi ve metan gazı salınımı anlamına geldiğini teknik verilerle belgeledi.

Genç çevreciler, okuldan yerel esnafa uzanan bu hareketle "kusurlu ama değerli" gıda bilincini yaymayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası