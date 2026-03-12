Mardin’de başlarından vurularak katledilen Kaya ailesinin cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi. Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuklarının öldürüldüğü olayda, yeni detaylar ortaya çıktı. İşte dehşetin perde arkası ve istenen cezalar…

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna, Mehmet Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızlarının evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin vahşette, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dehşete ilişkin başlatılan soruşturmada, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mardin’deki vahşetin korkunç detayları iddianamede! Her şey 4 bilezikle başlamış

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede tutuklu sanıklar Mirhan C, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olaya ilişkin kan donduran detaylar, iddianamede yer aldı. İddianamede belirtilene göre, aileye ulaşamayan yakınları, durumu sanık Mirhan C'ye bildirdi. Sanık Mirhan C. beraberinde bina yöneticisi ve mahalle muhtarıyla ailenin yaşadığı evin kapısını plastik kola şişesi parçasıyla açtı. Aile, salonda başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.

‘BİLEZİKLERİ ÇALDI’ HUSUMETİ

Tutuklu sanık Mirhan C. ve kız arkadaşı B.S'nin cinayetten 2 ay önce KPSS’ye girecek Mehmet ve Berna Kaya çifti ile Mardin'e gittiği belirlendi.

İddianamede Berna Kaya'nın sınava girmeden önce kol çantasını B.S'ye verdiği, sınavdan sonra çantada bulunan 4 bileziğin olmadığını anladığı, bilezikleri sanık Mirhan C. ve kız arkadaşının aldığını düşündüğü ifade edildi. Mirhan C.’nin kendisine ve kız arkadaşına yöneltilen suçlamalar sonucu Kaya çiftine husumet beslediği belirtildi.

ŞÜPHE ÇEKEN İFADE

İddianamede, Mirhan C'nin ifadesinde maktul Mehmet Kaya'nın tarihi eser aradığını ve bulduğunu bildiğini söylediği ifade edildi. Mirhan C'nin kız arkadaşı B.S. ise Mirhan C.’nin kendisine, "Bir ay içinde ya çok iyi bir yerde olacağım ya da çok kötü bir yerde olacağım" dediğini söyledi.

“ÖLDÜRMEK AMACIYLA HAREKET ETTİ”

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

Sanığın maktulleri öldürmek ve ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları almak kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanık Mirhan C, olaydan 3 gün önce suçta kullandığı ve emanette kayıtlı olan tabanca ile 3 mermiyi B.A'dan 17 bin 500 lira karşılığında temin etmiştir. Olay günü Mirhan C. maktullerin ikametine gitmiş, ikametin salon kısmında bulunan çekyata, maktul Mehmet Kaya'nın sol tarafına oturmuş, yanında getirdiği tabancayı maktul Mehmet Kaya'nın sol şakak kısmına dayayarak bir el ateş etmiş, sonrasında tabancayı maktul Berna Kaya'nın sağ şakak kısmına yaklaştırarak bir el, maktul Samyeli Kaya'nın burun köküne yaklaştırarak bitişiğe yakın atış mesafesinden bir el ateş etmiş, 3 kişiyi olay yerinde öldürmüştür.

“SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK”

Mirhan C'nin savunmasında maktul Mehmet Kaya'nın eşini ve kızını öldürdükten sonra silahla kendi başına ateş ettiği yönündeki beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi. İddianamede şu ifadelere yer verildi:

Sanık Mirhan C, hazırladığı planı soğukkanlı bir şekilde icra ederek öldürme eylemini gerçekleştirmiştir. Ardından sanığın ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları aradığı, içerisinde kolye, altın bilezikler, altın yüzükler, altın küpe, gümüş yüzükler, kol saatleri, tespihler, ayar düğmesi ve tespit edilebildiği kadarıyla yaklaşık 20 bin lira nakit para olan çantayı, suçta kullandığı tabancayı, bir dolu fişek ile bir kovanı alarak ikametten ayrıldığı belirlenmiştir.

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

Sanık Mirhan C. savunmasında içinde kolye, altın bilezikler ve para olan çantayı maktul Mehmet Kaya'nın kendisine olaydan önce hediye ettiğini beyan etmiş ise de şüpheli emniyetteki ifadesinde maktulün kendisine 100 bin lira borcu olduğunu söylemiştir. Borcu olan maktulün borcunu ödemek yerine bu miktarda kıymetli eşyayı ve parayı şüpheliye hediye etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın ikametten ayrıldıktan sonra araç kiraladığı, ikamete tekrar geldiği, maktullere ait çanta ile tabanca ve olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri kiraladığı araca koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir.

