Düğüm çözülüyor! Mardin’deki vahşette bir tutuklama daha
Mardin’de Kaya ailesinin evde silahla vurulmuş halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Şüpheli komşunun ardından bir şüpheli daha tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde 25 Kasım'da bir apartmanda yaşanan olay kan dondurmuştu.
Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, evlerinde silahla başlarında vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Kaya ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayda kullanıldığı düşünülen silah, ailenin komşuları M.C.’nin evinde bulunmuştu.
TUTUKLU SAYISI 2’YE YÜKSELDİ
M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklanmıştı. Kan donduran olayda tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.
Şüpheli M.C.’ye yardım ettiği iddia edilen V.E. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı.
ÖZEL EKİP KURULMUŞTU
Olay yeri inceleme ekiplerinin ailenin evinde yaptığı incelemelerde silahın evde bulunmadığı, evde boğuşma izine rastlanmadığı, kapıda zorlanma olmadığı belirlenmişti.
Mardin Kızıltepe'de vahşet! Aynı aileden 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
5 yaşındaki Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edilmişti.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kurulmuştu. Ailenin komşular ve akrabaların da ifadeleri alınmıştı. Anne ve kızının cenazeleri Van'da, babanın cenazesi ise Mardin'de toprağa verilmişti.