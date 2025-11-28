Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “son Ukraynalı ölene kadar' savaşacaklarını ve barışın bu tarihe kadar gerçekleşmeyeceği konusunda dünya kamuoyunu tehdit etti. Putin, “Bazıları son Ukraynalı ölene kadar savaşmayı talep ediyor, Rusya buna hazır” dedi.

Putin, Ukrayna'nın Moskova'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği topraklardan çekilmemesi halinde Rusya'nın hedeflerine askeri güç kullanarak ulaşmak zorunda kalacağını belirterek, “Bazıları son Ukraynalı ölene kadar savaşmayı talep ediyor, Rusya buna hazır” dedi.

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nde konuştu. Toplantıda gündemdeki konuları değerlendiren Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planına", Avrupa’ya saldıracağı iddiası ve Ukrayna’da ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD’nin “barış planına” ilişkin "Plan taslakları ortada yoktu. Sadece istişare edilmesi ve formüle edilmesi teklif edilen bir takım soru vardı. Alaska zirvesi öncesi bu konuları Amerikan müzakerecilerle istişare ettik. Bundan sonra 28 maddelik muhtemel anlaşma listesi oluşturuldu. Bu bize belirli kanallar üzerinden iletildi. Bunu inceledik." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol ediyor. Kiev'in asla vazgeçmeyeceğini söylediği işgal altındaki topraklar meselesi, barış sürecindeki en büyük engel haline geldi. Putin'in sert uyarısı, ABD ile Ukrayna arasında görüşülen taslak barış planının ana hatlarının, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için gelecekte yapılacak anlaşmaların temeli olabileceğini kabul etmesinin ardından geldi.

Putin, "Genel olarak bunun gelecekteki anlaşmaların temeli olabileceği konusunda hemfikiriz" dedi ve ABD ile Ukrayna'nın Cenevre'de görüştüğü planın bir versiyonunun Rusya'ya iletildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı ABD'nin Rusya'nın tutumunu dikkate aldığını ancak bazı konuların hala görüşülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Putin sözlerine, “Ukrayna birliklerinin ellerinde tuttukları topraklardan çekilmeleri gerekiyor, o zaman çatışmalar sona erecek. Gitmezlerse bunu silahlı yollarla başaracağız. İşte bu kadar. Bazıları son Ukraynalı ölene kadar savaşmayı talep ediyor, Rusya buna hazır" şeklinde devam etti.

"AVRUPA'YA SALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planlamadığını belirten Putin, bu iddiayı 'gülünç' bulduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Avrupa'nın kendisine saldırmayacağına dair bir taahhütte bulunması halinde, Moskova'nın böyle bir taahhütte bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna liderliğini gayri meşru gördüğünü ve bu nedenle Ukrayna ile bir anlaşma imzalamanın yasal olarak imkansız olduğunu, bu nedenle herhangi bir anlaşmanın uluslararası toplum tarafından tanınmasının ve uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna'daki kazanımlarını tanımasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Putin ayrıca, Rusya'nın Ukrayna ordusunu, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd'da kuşattığı iddiasını yineledi. Bu bölgeler, en şiddetli çatışmaların yaşandığı ve Moskova güçlerinin en önemli hedefi konumunda. Şehirlerin Rusça isimlerini kullanarak, 'Krasnoarmeysk ve Dimitrov tamamen kuşatıldı' dedi.

"YAPILABİLECEK ÇOK AZ ŞEY VAR"

Moskova'nın Vovchansk ve Siversk'te ilerlediğini ve önemli lojistik merkezi Guliaipole'ye yaklaştığını da sözlerine ekleyen Putin, Rus taarruzunun "geri durdurulmasının neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle yapılabilecek çok az şey olduğunu" söyledi.

Diğer taraftan Ukrayna, Pokrovsk ve Mirnograd'ın kuşatıldığını reddederek, güçlerinin düşmanı cephe hattında tutmaya devam ettiğini savundu.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalini başlattı. Yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının da evlerini terk etmesine neden oldu. Putin’in açıklamaları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Salı günü Rusya ile savaşı sona erdirmek için ABD destekli bir çerçeve geliştirmeye hazır olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı ​​müttefiklerin de katılacağı görüşmelerde tartışmalı noktaları ele alacağını söylemesinin ardından geldi.

ABD ve Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme planı konusundaki anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyor. Ukrayna, toprak tavizleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde Rusya'nın şartlarına dayanan bir anlaşmayı kabul etmeye zorlanmaktan çekiniyor.

