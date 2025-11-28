Kaydet

Karabük'ün Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 6 katlı bir inşaatın çatısında büyük tehlikeye davetiye çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çatının kenarında bulunan bir işçinin, metrelerce yükseklikte hiçbir can güvenliği ekipmanı kullanmaksızın çalıştığı görüldü. İşçinin, herhangi bir güvenlik halatı olmadan çalıştığı ve en ufak bir dengesini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu anlar, çevredekilerde paniğe yol açtı.

ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası