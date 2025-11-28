Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği Havuz Kafe'de 4 çeşit yemek 75 TL'den satılıyor. Menünün yanında çay ise 1 TL'ye verilirken, vatandaşlar hizmetten son derece memnun.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla buluşturulan Havuz Kafe, hijyen ve kalite standartlarını esas alan hizmet anlayışıyla uygun fiyatlı ürünleri Aydınlıların hizmetine sunmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Aydınlıların uğrak noktalarından biri olan Havuz Kafe, emekliler ve öğrenciler başta olmak üzere binlerce vatandaşın ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Havuz Kafe’de 4 çeşit yemek 75 Türk lirası, menünün yanında çay ise 1 Türk Lirası karşılığında vatandaşlara sunuluyor.

Belediyeden Havuz Kafe! 4 çeşit yemek 75 TL

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal belediyecilik projeleri başta olmak üzere Aydınlıların yanında olacak hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Proje, yatırım ve çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Aydınımız için harcadığımız kaynak Aydınlıların bize emanet ettiği vergilerden oluşuyor. Vatandaşlarımızdan topladığımız her kuruş yine onların yararı için geri dönüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Başkan Özlem Çerçioğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ayten Tunay, "Hastanede işlerim vardı, yemek yapamadım. Bugün, bu yaştan sonra burası bize imdat gibi. Fiyatlar gayet güzel, yemekler gayet güzel. Özlem Hanım’a sağ olsun teşekkür ediyorum" dedi.

Havuz Kafe’de aldığı hizmetten memnun olduğunu söyleyen Sündüz Yağcıoğlu, "Çok memnun olduk, fiyatlar çok uygun. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim, Allah kabul etsin" diye konuştu.

Havuz Kafe’de sunulan yemekleri beğenerek yediğini vurgulayan Mustafa Akçan, "Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun, her zaman burayı tercih ediyorum. Özlem Başkanımdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" dedi.

Fiyatların çok cazip olduğunu ifade eden Ali İlhan, "Köyde oturuyorum, Aydın’a geldiğimde mutlaka Havuz Kafe’ye uğruyorum. Özlem Başkan’a çok teşekkür ederim, kendisinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

