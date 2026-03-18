Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu: Liverpool'u elerse...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi 5-2'lik skorla mağlup eden PSG, rövanşta da 3-0'lık skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray, 1-0'ın rövanşında Liverpool'u elemesi durumunda, Fransız ekibiyle eşleşecek.
Kaydet
Spor 3 dk önce
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İlk maçı 5-2 kazanan PSG, toplamda üstünlüğünü korudu.
- Goller Khvicha Kvaratskhelia (6. dakika), Bradley Barcola (13. dakika) ve Senny Mayulu (62. dakika) tarafından kaydedildi.
- Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde PSG ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanına konuk oldu.
İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla önde kapattı ve adını son 8 takım arasında yazdırdı.
Paris Saint-Germain galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.
GALATASARAY ELERSE RAKİP PSG
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u elemesi durumunda, çeyrek finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR