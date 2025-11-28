Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Türkiye'de toplam kart sayısı 463,2 milyona ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış görüldü. Kart kullanımı ise 2,21 trilyon lirayı buldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 140,4 milyon, banka kartı sayısı 215,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 107,2 milyon adet oldu. 2024 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 12’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 2’lik düşüş yaşandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2,21 trilyon TL oldu. Toplam kart sayısı ise 463,2 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 2.210,4 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.873,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 313,7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 50, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 53 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -23 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1.026,6 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 714,1 milyon adedinde banka kartları, 58,8 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 24 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -54 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI VE ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 653,7 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 239,5 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14’tür.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1.208,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 728,1 milyar TL oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

