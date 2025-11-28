Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 15 stajyer alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı istihdam edilmek üzere 15 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı yapacağını duyurdu.
Özetle
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde 15 Stajyer Muhasebat Kontrolörü için alım yapıyor.
- Başvurular 22-31 Aralık tarihleri arasında e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılabiliyor.
- Giriş sınavı 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara'da yazılı ve sözlü olarak olacak.
- Yazılı sınavı geçemeyen adaylar sözlü sınavda yer alamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Bakanlığın sitesinde yayımlandı.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 22-31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.
Giriş sınavı, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.
