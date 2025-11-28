Hazine ve Maliye Bakanlığı istihdam edilmek üzere 15 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Bakanlığın sitesinde yayımlandı.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 22-31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

Haberle İlgili Daha Fazlası