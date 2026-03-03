Beşiktaş için şampiyonluk zor ama imkânsız değil. Siyah beyazlılarda önce derbiyi kazanıp farkı 9’a düşürmeyi, ardından da zirveye kanatlanmanın planları yapılıyor.

MURAD TAMER - Son üç maçını kazanan, 13 haftadır kaybetmeyen Beşiktaş’ta ince hesaplar yapılıyor. Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray’ı misafir edecek olan siyah beyazlılar bu maçtan galip ayrılarak puan farkını 9’a düşürmeyi istiyor. Ardından kalan dokuz haftada Beşiktaş’ın yeniden şampiyonluk yarışına dahil olması zor ama imkânsız değil. Galatasaray’ın ciddi şekilde fikstür dezavantajı bulunuyor. Fenerbahçe hem formsuz hem de sakatlıklarla başı dertte. Üçüncü sıradaki Trabzonspor da Dolmabahçe’ye gelecek.

SOLDA SÜRPRİZ OLABİLİR

Beşiktaş’ın kalan 10 haftada en büyük avantajı ise oturmuş kadro ve oyun planı. Çalkantılı günleri geride bırakan siyah beyazlılar artık daha olgun atak yapıyor ve kalesinde de çok az pozisyon veriyor. Yeni transferlerin de uyum süreci yaşamadan direkt katkı vermeye başlamasıyla takımın öz güvenini ciddi şekilde artmış durumda. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, derbide sol kanatta sürpriz yapabileceği öğrenildi. Son iki maçta El Bilal’in yokluğunda bu bölgede Olaitan oynamıştı.

Sergen Yalçın antrenmanda

TAŞ GİBİ TAKIM OLDU

Son iki maçta kalesinde gol görmeyen hatta pozisyon bile yaşamayan siyah beyazlılarda derbi öncesi savunmanın performansı yüzleri güldürüyor.

ESKİ GÜNLERE DÖNDÜ

Alanyaspor maçında yediği gollerden sonra tepki gören Ersin Destanoğlu zor günlerden çok güçlü çıktı. Başakşehir maçındaki kurtarışlarıyla galibiyeti getiren Ersin Destanoğlu son iki maçta da kalesini gole kapattı. Son haftalardaki çıkışıyla dikkati çeken genç kaleci, taraftarın desteğini yeniden kazanmış oldu.

