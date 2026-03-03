Trabzonspor'da sezon başında Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda başlayan yeni yapılanma genel anlamında sonuç veriyor.

Fırtına’daki yeni yapılanma genel anlamında sonuç veriyor. Sezon başında Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda yeni bir kadro mühendisliğine başlayan bordo mavili takımda Paul Onuachu ışıl ışıl parladı. Asıl dikkat çekici ve gelişim gösteren ise genç oyuncuların durumuydu. Christ İnao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto’dan yüksek verim alındı. Olaigbe iyi bir anlaşma ile Konya’ya satıldı. Diğer iki ismin değeri ise her geçen hafta artıyor.

Trabzonspor'da genç isim için beklenti 40 milyon avro

MUÇİ FAZLASINI VERDİ

Gençleştirme operasyonunda bir tek hayal kırıklığı Benjamin Bouchouari’de yaşanırken, Wagner Pina idare etti. Beşiktaş’tan kiralık alınan Ernest Muçi de beklentileri fazlasıyla karşıladı. Satın alma opsiyonu bulunan Muçi’nin bonservisinin alınması yüksek ihtimal. Ertuğrul Doğan yönetimi, stoper bölgesine Chibuike Nwaiwu’yu eklemişti. Ve o isim son Karagümrük maçında iki kafa golüne imza attı. Yönetim gençlere ciddi teklifler bekliyor.

EN AZ 40 MİLYON AVRO

Bastia’dan 5,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Oulai için yönetimin 19 yaşındaki oyuncudan beklentisi en az 40 milyon avro.

