DIŞ HABERLER SERVİSİ
Endonezya'yı heyelan vurdu! Okul yurdu nehre sürüklendi, korkunç anlar kamerada
Endonezya'nın Aceh kentinde bir yatılı okul yurdu, toprak kayması sonucu nehre sürüklendi. Okul yönetiminin zamanında gerçekleştirdiği tahliye sayesinde olayda can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı.
Endonezya'nın Aceh kentinde bulunan Al Aziziyah yatılı okulunun yurtlarından biri, bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle nehre doğru sürüklendi. Okul yönetiminin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.
Olay öğrencilerin gözü önünde yaşanırken, görüntülerde felaketin boyutu gözler önüne serildi.
