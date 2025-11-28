Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiği bildirildi. İtfaiye yetkilileri düzenlenen basın toplantısında, hasar gören binalardaki 'yangın alarmlarının arızalı olduğunu' tespit ettiklerini bildirerek, sorumlu müteahhitlere karşı yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu ve yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı sitede can kaybı 128'e yükseldi. Güvenlik Bakanı Chris Tang, ölenlerin arasında itfaiyecilerin de olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı konut sitesinde yangın söndürme çalışmaları Çarşamba gününden bu yana sürüyordu. İtfaiye yetkilileri tarafından bu sabah yapılan açıklamada, alevlerin saat 10.18 (02.18 GMT) itibarıyla ‘büyük ölçüde söndürüldüğü’ ve ‘çalışmalarının sona erdiği’ bildirildi.

Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi. Yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor. AFP’nin haberine göre, sitede yenileme çalışması yapıldığı ve etrafına bambu iskeleler kurulduğu bildiriliyor. Bambu iskelelerin ve plastik ağların yangının büyümesinde büyük bir rol oynadığı savunuluyor.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, ise 31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü. İskelenin yangına dayanıklı olmadığı ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı. Hong Kong Mühendisler Enstitüsü'nden yetkili Gary Au Gar-hoe, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgârın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti.

8 APARTMANLIK SİTEDE PES DEDİRTEN İHMALKARLIK

İtfaiye yetkilileri bu sabah düzenledikleri basın toplantısında ise hasar gören binalardaki yangın alarmlarının arızalı olduğunu tespit ettiklerini bildirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Sekiz binadaki alarm sistemlerinin arızalı olduğunu tespit ettik... Sorumlu müteahhitlere karşı yasal işlem başlatacağız"

Hükümet yetkilileri, yangının yayılmasında köpük levhalar ve bambu iskelelerin etkili olduğunu da kaydetti.

ZEYNEP ERDİVANLI

