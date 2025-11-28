Anadolu Ajansı • Sivas
12 gündür göçük altında! 66 yaşındaki şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Sivas’ta maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları 12. günde de devam ediyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 12 gün önce demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmişti.
12 GÜNDÜR GÖÇÜK ALTINDA
66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
ERZURUM’DAN EKİP DESTEĞİ
Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 12 gündür sürüyor. Madenin beş ayrı noktasında devam eden çalışmalara Erzincan'dan da AFAD ekipleri destek verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR