Sivas’ta maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları 12. günde de devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 12 gün önce demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmişti.

Maden ocağında meydana gelen göçük altında kaldı

12 GÜNDÜR GÖÇÜK ALTINDA

66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

ERZURUM’DAN EKİP DESTEĞİ

Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 12 gündür sürüyor. Madenin beş ayrı noktasında devam eden çalışmalara Erzincan'dan da AFAD ekipleri destek verdi.

ESMA KARAYEL

