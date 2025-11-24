Anadolu Ajansı
Sivas'ta göçük altında kalan müdür 8 gündür aranıyor
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları 8'inci günde de iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Sivas'ın Divriği ilçesi Çaltı köyünde bulunan demir madeni ocağına 17 Kasım'da "heyelan riskini azaltma çalışmalarını" sahada denetlemek üzere giden şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın ayağı kaydı ve heyelanlı bölgeye düştü.
66 yaşındaki Yıldırım, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı. Olayın üzerinden 8 gün geçerken, gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
TOPRAK KAYMALARI YAŞANIYOR
Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor. Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR