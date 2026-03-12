ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney, ilk mesajını yayınladı. Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik." dedi. İran'ın yeni lideri, "Düşmanın zayıf olduğu başka cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı." ifadelerini kullandı. Hamaney ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hamaney, "Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik." ifadelerini kullandı. Hamaney, "Şehitlerinizin kanının intikamından, özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İran’ın yeni lideri Hamaney, "Düşmanın zayıf olduğu başka cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı." şeklinde konuştu.

Mücteba Hameney'in açıklamalarından satır başları:

"Komşularla dostluğa inanıyoruz, yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz.

Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldırılacak.

Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına devam edilecek.

Her halükarda düşmandan tazminat alacağız. Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarına el koyacağız, bu mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mülklerini yok edeceğiz.

İran, tüm komşu ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır bölgede hakimiyet kurma veya sömürgecilik peşinde değil.

Bölge ülkeleri, sevgili vatanımıza saldırıp halkımızı öldürenlere karşı tutumlarını netleştirmelidir. Bu üsleri bir an önce kapatmalarını tavsiye ediyorum, çünkü artık ABD’nin güvenlik ve barış getireceği iddiasının bir yalandan ibaret olduğunu anlamış olmalılar."

