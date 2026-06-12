New York Times gazetesi, Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin gizli NATO planını sızdırdı. Haberde, Washington yönetiminin NATO'nun Avrupa'daki operasyonları için tahsis ettiği uçak ve savaş gemisi sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığı açıklandı.

New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, NATO'nun Avrupa'daki operasyonlarında kullanılan uçak ve savaş gemisi sayısında büyük bir kesinti planlıyor.

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Haberde ABD'nin planının F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150'den 100'e indirilmesi, deniz keşif uçaklarının sayısının 26'dan 15'e düşürülmesini ve daha önce Avrupa'ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankerinin tamamının geri çekilmesini içerdiği ifade edildi.

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NATO'NUN SALDIRI KABİLİYETİNİ SINIRLANDIRACAK

Bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve gözetleme yapma kabiliyetini sınırlayacağı belirtildi. Habere göre ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa'daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa hükümetlerini ordularına yeterince yatırım yapmamakla ve ABD korumasına aşırı derecede bağımlı olmakla defalarca eleştirmiş, hem Avrupa hem de Asya müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarma çağrısında bulunmuştu.

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