Şifa değil adeta lüks! Fiyatı altınla yarışıyor, esnaf tezgaha koymaya çekiniyor
Kış kapıda, grip vakaları arttı. Şifasıyla bilinen ıhlamur ise adeta cep yakıyor. Aktarlar, kilosu 5 bin TL'ye dayanan ıhlamuru tezgaha koymaya bile çekinir hale gelirken, "Eskiden yarım kilo alıyorlardı, şimdi ise 50 gram veya 100 gram şeklinde alıyorlar. Yine de almaya devam ediyorlar" diyorlar...
Havalar soğudu, grip vakalarında artış hızlandı. Öksürük, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı doğal koruyucu etkisiyle bilinen ıhlamur, bu sene de en çok tercih edilen bitkisel çay olacak gibi görünüyor. Ancak son günlerde yüksek fiyatıyla hem dikkat çekiyor hem de cep yakıyor...
KİLOSU 5 BİN LİRAYI BULDU
Ihlamurun kilosu, ağaçtan toplama zorlukları ve işçilik maliyetleri nedeniyle hasadın azalması sonucu 5 bin lirayı buldu. Aktarlar, 10 gramını 50 TL'den satarken, ürünü tezgahlara koymaktan dahi çekiniyor.
"TEZGAHA BİLE KOYMUYORUZ"
Fiyatı giderek artan ıhlamuru ziyan olmaması için tezgaha bile koymadıklarını belirten Sedat Akbayram, "Ben 16-17 yıldır bu işi yapıyorum. Ihlamur her yıl diğer bitkilere göre daha pahalı oluyordu, ancak bu defa alışılmışın dışında kilosu kat kat daha fazla olmaya başladı" dedi.
"Örneğin bu sene ıhlamuru 5 bin TL'den satıyoruz. Yani 100 gramını 500 TL'den, 10 gramını 50 TL'den satıyoruz" diyen Akbayram, "Bu yüzden tezgaha bile koymuyoruz dökülmesin diye. Düşünün, ıhlamuru bu şekilde zor şartlarda satıyoruz. İnsanların da tepkisi haklı olarak çok ağır oluyor. 100 gram ıhlamuru 500 TL'ye alınca ister istemez zorlarına gidiyor. Pahalı olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Hatta kimisi satın almaktan vazgeçiyor. Bazıları ise alınca fiyatından ötürü bize sitem ediyor" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR YİNE DE ALMAK ZORUNDA KALIYOR"
Ihlamurun fiyatında artış olsa da vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Akbayram, şu sözleri sarf etti:
"Ihlamur bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır, kış hastalıklarından korur ve vücut ısısını yükseltir. Bunun gibi daha birçok faydası vardır. Tabii yapraklı ıhlamur da var. O biraz daha uygun fiyatlıdır. Biz onu 2.500-3.000 TL'den satıyoruz. Fiyatı daha uygun olduğu için ona daha çok talep gösteriyorlar. Fiyat ne kadar yükselirse yükselsin insanlar yine almak zorunda kalıyor. Ancak aldıkları miktarı düşürüyorlar. Eskiden yarım kilo alıyorlardı, şimdi ise 50 gram veya 100 gram şeklinde alıyorlar. Yine de almaya devam ediyorlar."