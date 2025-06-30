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Haberler > Ekonomi > İzin belgesi şart, hasat başladı! Kilosu tam 1.500 lira

İzin belgesi şart, hasat başladı! Kilosu tam 1.500 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzin belgesi şart, hasat başladı! Kilosu tam 1.500 lira
Balıkesir, Manyas, Ihlamur, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur çiçeğinin hasadına başlandı. İzin belgesi olmayanlar hasada katılamazken, ıhlamurun kilosunun 1.500 lira olduğu öğrenildi.

Balıkesir Manya'taki Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur toplanması hedefleniyor.

İZİN BELGESİ ŞART

Yetkililer, ıhlamur toplayacak vatandaşların ilgili mahallelerde ikamet etmeleri ve Manyas Orman İşletme Şefliği'nden izin belgesi almalarının zorunlu olduğunu belirtti. İzin almadan yapılan toplamalarda cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

İzin belgesi şart, hasat başladı! Kilosu tam 1.500 lira - 1. Resim

KİLOSU 1.500 LİRA

Bölgede ıhlamur toplayan vatandaşların, ürünün kilosunu ortalama bin 500 Türk Lirası'ndan satışa sundukları öğrenildi. Hasadın bölge halkına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

İzin belgesi şart, hasat başladı! Kilosu tam 1.500 lira - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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