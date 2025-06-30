Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezası kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 81 yaşındaki Kerim Boran ve 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezalarını kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken bu kararların gerekçeleri de belirtildi. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlandı.

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KRİTİK KARARLAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de Altınbaş ve Kemerburgaz Üniversitelerine dair bazı yürütmeliklerle ilgili kararların yanı sıra dikkat çeken bir imza daha yer aldı.

BİRİ HASTALIKTAN DİĞERİ SAKATLIK HALİNDEN...

Buna göre Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa'nın 104. maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca; 81 yaşındaki Kerim Boran'ın kalan cezası sürekli hastalık ve kocama; 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezası da sakatlık hali nedeniyle kaldırıldı.