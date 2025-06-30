Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü
Kocaeli, İzmit, Yangın, Geri Dönüşüm Fabrikası, İtfaiye, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü - 1. Resim

AĞIR HASAR ALDI

Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada ağır hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de yangına müdahale eden itfaiyecilere ateş açıldı! 2 personel öldüArda Güler manşetleri süsledi, ifadeler dikkat çekti! "Alonso'nun Real Madrid'inde temel direk olacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezası kaldırıldı - Gündem2 mahkumun kalan cezası kaldırıldıSarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor - GündemSarıyer denizde kaybolan 2 genç için ayaklandıİzmir'de kabusta ikinci gün! Güneş doğdu, alevlerle mücadele bitmedi - Gündemİzmir'deki kâbusta ikinci gün!Bir mahallede 80 kişi kanserden öldü, sebebi 'fay hattı' çıktı! Uzman isimden çarpıcı sözler - GündemKanser vakalarının altından 'fay hattı' çıktıMeteoroloji'den temmuz öncesi son uyarı! İl il saydı, bu 9 kente dikkat - GündemMeteoroloji'den temmuz öncesi son uyarıSorumsuzluk faturası! Zümrüt yeşiliydi, siyaha büründü - GündemZümrüt yeşiliydi, siyaha büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...