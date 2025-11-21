Bir yıl daha geride kalıyor. Yurdun dört bir yanında yeni yıl için heyecanlı bekleyiş sürerken, "31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi aramalarda öne çıkıyor.

Yılın son günleri yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, “31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?” sorularına cevap arıyor. 2025 yılına dair resmi tatil takvimi de araştırılmaya devam ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte detaylar.

31 Aralık 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih resmi tatil kapsamına girmiyor ve yarım gün tatil olarak da kabul edilmiyor. Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve bankalar 31 Aralık’ta normal mesai düzeninde çalışacak.

1 OCAK 2026 RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık günü mesai devam ederken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle bütün yurtta resmi tatil ilan edilecek. Bu tarihte kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı

31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)

19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)

15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

