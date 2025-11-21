İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ile mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

