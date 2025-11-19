24 Kasım Öğretmenler Günü’nün resmi tatil olup olmadığı bu yıl yeniden gündeme geldi. Öğretmenler için Türkiye genelinde düzenlenecek etkinlikler öncesi, 24 Kasım’da okulların ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 2025 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil durumu merak ediliyor.

24 Kasım, Türkiye’de 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenc, öğretmeni ve veliler okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. 2025 yılına ait tatil takviminin netleşmesiyle birlikte öğretmenleri ilgilendiren etkinlik programları da gündem oldu.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de Öğretmenler Günü, resmi tatil takviminde yer almıyor. 24 Kasım uzun süredir çeşitli etkinliklerle kutlanan bir gün olsa da okullar ve kamu kurumları olağan şekilde çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu tarihte öğrenciler için ders programı normal şekilde işliyor.

Resmi Gazete’de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda 24 Kasım özel bir tatil günü olarak belirtilmediği için yarım gün ya da tam gün tatil uygulaması bulunmuyor. Öğretmenler bu özel günü okullarda düzenlenen törenler ve programlarla kutluyor.

24 kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Pazartesi gününe denk geliyor

24 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2025?

2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta başına rastlaması nedeniyle okullarda törenler genellikle ilk ders saatlerinde ya da gün boyunca düzenlenen etkinliklerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler günü ders akışı içinde kutlayacak.

MEB takvimine göre eğitim öğretim döneminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle hem sabah hem öğleden sonra eğitim saatleri planlandığı gibi uygulanacak. Resmi tatil statüsü bulunmadığı için tüm eğitim kademelerinde dersler devam edecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü’nün Türkiye’de 24 Kasım’da kutlanmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de “Millet Mektepleri Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün olmasıdır. 1981 yılında bu tarih resmi olarak Öğretmenler Günü ilan edildi. O tarihten bu yana ülke genelinde kutlanıyor.

