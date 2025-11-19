Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya'da sportif faaliyetlere getirilen sıkı denetim kapsamında peribacalarına, jeolojik ve jeomorfolojik yapıya zarar veren işletmelere 1 milyon 386 bin 673 lira idari para cezası uygulanıyor.

Nevşehir'deki Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen ATV, UTV, cip safari, at biniciliği ve sıcak hava balonu turları gibi turizm amaçlı sportif faaliyetlerde güvenliği artırmak, çevreyi korumak ve faaliyetlerin yasal çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

PERİBACALARINA ZARAR VERENLERE 1 MİLYON TL'DEN FAZLA CEZA

Denetimlerde; kask taktırmayan, çocuk yolcu taşıyan, sisteme kayıtsız araç kullanan ve belirlenen güzergâh dışına çıkan firmalara 92 bin 610 liradan başlayan idari para cezaları uygulanıyor. Peribacalarına, jeolojik ve jeomorfolojik yapıya zarar veren işletmelere ise 1 milyon 386 bin 673 lira idari para cezası kesiliyor.

Peribacaları

"KOLLUK KUVVETLERİMİZLE BİRLİKTE AYLIK RUTİN VE ANİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Alan Yönetimi ve Tanıtımı Grup Başkanlığı Etkinlik ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü Bilan Gamze Güngör yaptığı açıklamada, bölgenin doğal ve kültürel mirasını korumak için kolluk kuvvetleriyle birlikte aylık düzenli ve ani denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak bölgemizde gerçekleştirilen ATV, UTV, cip safari, at biniciliği ve balon turları gibi tüm turizm amaçlı sportif faaliyetlerin güvenli, çevreye duyarlı ve yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerimizle birlikte aylık rutin ve ani denetimler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kapadokya'da yapılan denetimler

Denetimlerin temel amacının ziyaretçi güvenliğini sağlamak, doğal mirası korumak ve faaliyetlerin yönetmeliğe uygun yürütülmesini temin etmek olduğunu belirten Güngör, Kapadokya'nın Türkiye'nin en özel doğal miras alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim görevimiz bu eşsiz coğrafyayı gelecek nesillere zarar vermeden aktarmaktır." ifadelerini kullandı.

Güngör, denetimlerin Nevşehir Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Asayiş birimleri, Defterdarlık vergi uzmanları ve diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirterek, "Ortak amacımız hem güvenliği hem de yasal düzeni korumaktır." dedi.

Peribacaları

ARAÇLARA TAKİP SİSTEMİ ZORUNLU

Denetimlerde izin ve yeterlilik belgeleri, araç plakalarının uygunluğu, sigorta ve vergi yükümlülükleri gibi birçok unsurun kontrol edildiğini kaydeden Güngör, çevreye zarar verebilecek faaliyetlere karşı idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığını söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından her araca yerleştirilen takip cihazlarıyla güzergâh dışı kullanımların engellendiğini, faaliyetlerin dijital ortamda raporlandığını ifade eden Güngör, bu yöntemle hem güvenliğin hem de şeffaflığın sağlandığını dile getirdi.

"Tüm turizm paydaşlarından beklentimiz, yasal izin ve standartlara uygun biçimde faaliyet göstermeleridir. Kurallar, turizmi kısıtlamak için değil; sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli turizmi desteklemek için vardır." diyen Güngör, denetimlerin cezai değil, koruyucu ve düzenleyici bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kapadokya'da yapılan denetimler

KAPADOKYA'DA 646 ARAÇ KOTA ALTINDA

Kapadokya bölgesinde toplam 646 ATV ve UTV için kota uygulaması yapıldığı bildirildi. Denetimlerde; kask taktırmayan, çocuk yolcu taşıyan, sisteme kayıtsız araç kullanan ve belirlenen güzergâh dışına çıkan firmalara 92 bin 610 liradan başlayan idari para cezaları uygulanıyor.

