Adalet Bakanlığı’nın üst kademelerinde yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Personel Genel Müdürlüğüne getirilen Yusuf Soner Çiftçioğlu’nun kim olduğu ve bakanlık içindeki yeni görevinin kapsamı kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son atama kararı, Adalet Bakanlığı’nda iki önemli görevin yeni isimlere devredildiğini gösterdi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş atanırken Personel Genel Müdürlüğünün başına Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi.

YUSUF SONER ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?

Yusuf Soner Çiftçioğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atandı. Kamu yönetimi, insan kaynakları ve bakanlık teşkilatı içerisinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Çiftçioğlu, daha önce de personel süreçlerinde etkin görevlerde yer alan bir isim olarak biliniyor.

Yusuf Soner Çiftçioğlu kimdir, nereli? Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı

YUSUF ÇİFTÇİOĞLU'NUN ADALET BAKANLIĞI’NDAKİ GÖREVİ NE?

Yusuf Soner Çiftçioğlu, Personel Genel Müdürlüğü görevini devralarak bakanlığın tüm personel yönetim süreçlerinden sorumlu olacak. Bu birim, Adalet Bakanlığı bünyesindeki atamalar, görevlendirmeler, terfiler, özlük hakları ve iç personel düzenlemelerinin merkezinde yer alıyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası