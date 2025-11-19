2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın oynanacağı şehirlerin açıklanmasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği detaylar da netleşti.

Küresel futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Üç kıtayı bir araya getiren bu geniş kapsamlı turnuva, toplam 16 şehirde oynanacak karşılaşmalarla spor tarihinin en büyük Dünya Kupası organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası, Kuzey Amerika’nın üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu karar, FIFA’nın tarihindeki en geniş çaplı ev sahipliği anlamına geliyor. Turnuva, hem modern stadyum altyapıları hem de kültürel çeşitlilikleriyle tanınan şehirlerde oynanacak. Üç farklı ülke üzerinden gerçekleştirilecek bu organizasyon, futbolseverlere benzersiz bir uluslararası deneyim sunmayı hedefliyor.

Açılış maçının Meksika’nın başkenti Mexico City’deki ünlü Aztek Stadyumu’nda oynanması planlanıyor. Final ise ABD'nin New York-New Jersey bölgesindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvayı “şimdiye kadarki en kapsayıcı ve etkili Dünya Kupası” olarak tanımlayarak üç ülkenin organizasyona verdiği katkının altını çizdi.

2026 DÜNYA KUPASI EV SAHİBİ ÜLKELER VE ŞEHİRLERİ

Turnuvaya toplam 16 şehir ev sahipliği yapacak. Bunların 11’i ABD’de, 2’si Kanada’da, 3’ü ise Meksika’da yer alıyor. Ev sahibi şehirler, hem yüksek kapasiteleri hem de uluslararası standartlara uygun modern stadyumlarıyla öne çıkıyor. ABD’de Los Angeles, New York-New Jersey, Miami, Dallas, Houston, Atlanta, Seattle, Kansas City, Philadelphia, San Francisco ve Boston şehirleri resmi maçlara ev sahipliği yapacak.

Kanada’da Toronto ve Vancouver turnuvanın önemli durakları arasında yer alıyor. Meksika’da ise Mexico City, Monterrey ve Guadalajara büyük karşılaşmalara sahne olacak.

2026 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Açılış karşılaşması Mexico City’deki Aztek Stadyumu’nda planlanıyor. Bu stadyum Dünya Kupası tarihindeki sembolik mekanlardan biri.

