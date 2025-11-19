Gelinim Mutfakta’nın 19 Kasım 2025 tarihli bölümünde gelinlerin aldığı puanlar ve günün birincisinin kim olduğu merak edildi. Kanal D ekranlarında yayımlanan yarışmada en yüksek puanı hangi gelinin topladığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Nursima, Emsal, Tuğba ve Hanife arasındaki rekabette öne çıkan isimler yakından takip ediliyor.

Hafta içi her gün olduğu gibi 19 Kasım Çarşamba günü de Gelinim Mutfakta’da gelinler en iyi tabakları hazırlamak için mutfakta yarıştı. Kayınvalidelerin puanlamasıyla belirlenen sıralama, günün birincisini ve bileziği alan ismi belirleyecek.

19 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

19 Kasım 2025 Çarşamba gününün sonunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altının sahibi olacak. Yarışmanın takipçileri her bölümde olduğu gibi büyük bir heyecanla puan açıklanmasını bekliyor.

Bölümün ardından günün birincisi olan gelin haberimizde yer alacak.

19 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19 Kasım tarihli bölümde gelinlerin aldığı puanlar bölümün yayınlanmasının ardından açıklanacak. Kayınvalidelerin verdiği puanlar, günün sıralamasını belirleyecek ve haftalık genel durumu da etkileyecek.

Gelinlerin hazırladığı tabakların değerlendirilmesi sonrasında puan tablosu yayımlandığında güncellenmiş sonuçlar haberimize eklenecek.

Dünün puan durumu ise şu şekildeydi:

Tuğba: 22

Nursima: 12

Hanife: 9

Emsal: 8

DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

18 Kasım Gelinim Mutfakta programında günün birincisi 23 puanla Nursima oldu. Yarışmaya bu hafta katılan Nursima, ilk çeyrek altını kazanarak programdaki iddialı isimlerden biri oldu.

IREM ÖZCAN

