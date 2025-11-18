Gelinim Mutfakta’nın 18 Kasım 2025 tarihli bölümü izleyiciyi ekran başına topladı. Günün sonunda hangi gelinin birinci olacağı, puanlamada kimin öne geçeceği ve haftanın dengelerinin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Tuğba, Nursima, Hanife ve Emsal kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olmak için yarışıyor.

Kanal D’nin günlük yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 18 Kasım Salı günü yeni bir puanlama heyecanı yaşanıyor. Gelinler gün boyunca hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışırken, izleyiciler 18 Kasım günün birincisi ve puan durumu netleşiyor.

18 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 18 Kasım 2025 Salı bölümünde yarışmada gelinler, hem lezzet hem de sunum açısından kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için rekabet etti. Kayınvalidelerin puanlamasının ardından en yüksek toplam puanı alan gelin, günün birincisi olarak açıklanacak. Dün yarışmada birinci olan isim 22 puanla tuğba olmuştu. 18 Kasım günün birincisi, yayınlanan bölümün ardından haberimizde yer alacak.

18 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu netleşiyor

18 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

18 Kasım puan durumu, bölümün tamamlanmasının ardından yarışma ekibi tarafından açıklanacak. Gelinlerin hazırladığı tabaklar, kayınvalideler tarafından değerlendirilip 1 ile 5 arasında puanlanıyor. Gün sonunda verilen tüm puanlar toplanarak sıralama oluşturuluyor ve en yüksek puanı alan gelin bileziğe bir adım daha yaklaşıyor.

Dünün puan durumu şöyleydi:

Tuğba: 22

Nursima: 12

Hanife: 9

Emsal: 8

18 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu netleşiyor

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası