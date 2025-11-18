Survivor 2026 kadrosu açıklanmaya devam ederken Acun Ilıcalı’nın son duyurusu büyük ilgi gördü. Ünlüler takımına katılacak yeni isim olarak Murat Arkın’ı açıklayan Ilıcalı, Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın’ın oğlunun yarışmada yer alacağını duyurdu. Murat Arkın kimdir, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Survivor 2026 All Star - Ünlüler formatıyla ekrana gelmeye hazırlanırken yarışmacı kadrosuna ilişkin açıklamalar gündemin ön sıralarında yer alıyor. Bayhan, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz gibi isimlerin ardından Acun Ilıcalı, kadroya Murat Arkın’ın da dahil olacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından Murat Arkın’ın hayatı, kariyeri ve oynadığı dizi ve filmler merak edilmeye başlandı.

MURAT ARKIN SURVİVOR’A MI KATILIYOR?

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Murat Arkın’ın Survivor 2026 Ünlüler kadrosuna katıldığını duyurdu. Böylece ünlü oyuncunun yarışmada yer alacağı resmi olarak kesinleşmiş oldu. Ilıcalı, Arkın’a başarılar dilerken, izleyiciler tarafından da bu duyuru yoğun ilgiyle karşılandı.

MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Cüreklibatır olarak 4 Mayıs 1975’te İstanbul’da doğan oyuncu, kariyerine çocuk yaşlarda sinema setlerinde başladı. Babası Cüneyt Arkın’ın rol aldığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanıştı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi için Londra’ya giden Arkın, burada kendi şirketini kurarak bir süre İngiltere’de yaşadı. Türkiye’ye dönüşünün ardından bir ajans aracılığıyla oyunculuğa yönelen Murat Arkın, Pis Yedili, Harem, Panzehir, Dağ II, Börü ve Börü 2039 gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle aksiyon projelerindeki performansı ve fiziksel rol yeteneğiyle tanındı.

MURAT ARKIN’IN BABASI KİM?

Murat Arkın, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğludur. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, özellikle Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat ve onlarca aksiyon filmindeki unutulmaz performanslarıyla Yeşilçam’ın en büyük yıldızları arasında yer alır.

MURAT ARKIN NE İŞ YAPIYOR?

Profesyonel oyuncu olan Murat Arkıan, kariyeri boyunca çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. Özellikle Dağ II filmindeki rolüyle hafızalara kazındı.

MURAT ARKIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema:

Vatandaş Rıza - 1979

Önce Hayaller Ölür - 1981

Panzehir - 2014

Dağ II - 2016

Ariv V 216 - 2018

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman - 2018

Börü - 2018

Diziler:

Pis Yedili - 2011

Harem - 2012

Börü - 2018

Börü - 2021-2022 (İnternet)

IREM ÖZCAN

