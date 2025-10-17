Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor 2026 kadrosunda kimler var? Programın başlangıç tarihi araştırılıyor

Survivor 2026 kadrosunda kimler var? Programın başlangıç tarihi araştırılıyor

Survivor 2026 kadrosunda kimler var? Programın başlangıç tarihi araştırılıyor
TV8'in ikonik yarışması Survivor 2026, All Star ve Ünlüler formatıyla geri dönerken, kadro ve programın başlama tarihi merak ediliyor. Bu sene formatın All Star Ünlüler - Gönüllüler olacağı belirlendi. Geçtiğimiz sezon ise Adem Kılıççı 2025 şampiyonu olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek yeni sezonuyla izleyicileri yeniden ekran başına toplamaya hazırlanıyor. 2026 kadrosu ve yayın takvimi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında.

SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 kadrosu, All Star-Ünlüler formatında şekillenirken, ilk duyurulan isim şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada paylaştığı duyuru, "Tiryakinim" hitinin sahibi Bayhan'ın katılımını resmileştirdi. 

Kadro, geçmiş sezonların yıldızlarını ve yeni isimleri barındıracak şekilde genişleyecek. Sosyal medyada Derin Talu'nun da Survivor'da yarışacağına dair iddialar dolaşırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadronun devamı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Kadro tamamlandığında, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen yarışmalar yaşanacak. 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı'nın dönüp dönmeyeceği de merak konusu.

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2026, geçmiş sezonlara benzer şekilde 1 Ocak 2026 Çarşamba günü TV8'de yayınlanmaya başlaması merakla bekleniyor. Dominik'te çekilecek program yılbaşında hemen sonra izleyiciyle buluşacak. 

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre, 2025 sezonu gibi Ocak başı tarihi hedefleniyor ve final Haziran ayında planlanıyor.

