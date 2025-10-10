Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı’dan Survivor 2026 sürprizi! Elemelerden ilk görüntü geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor 2026 için geri sayım tüm hızıyla sürerken, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’dan merakla beklenen yeni bir paylaşım geldi. Her sezon olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan çekimler öncesinde, Ilıcalı Survivor elemelerinden bir görüntüye Instagram hesabından yer verdi.

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Adem Kılıçcı’nın ardından, Survivor 2026’da yarışacak ilk ismin Bayhan olduğu açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, sevilen şarkıcı Bayhan’ın adını duyururken, “Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmış ve bu sezonun oldukça iddialı geçeceğinin sinyalini vermişti.

Acun Ilıcalı’dan Survivor 2026 sürprizi! Elemelerden ilk görüntü geldi - 1. Resim

200 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU GELDİ

Survivor 2026’nın ocak ayında izleyiciyle buluşması planlanırken, Acun Ilıcalı’dan yarışmaya dair çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yarışma formatının Ünlüler ve All Star konseptiyle ekranlara geleceğini belirten Ilıcalı, bu sezonun çok daha çekişmeli geçeceğini vurguladı. Başvurulara dair de bilgi veren Ilıcalı, “Bu yıl Survivor’a 200 binin üzerinde başvuru yapıldı. İlk iki elemeyi geçen adaylarla bizzat ben görüşeceğim” demişti.

İLK GÖRÜŞMELERDEN VİDEO PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, Instagram’da yer verdiği gönderiyle elemelerin perde arkasını da izleyiciyle paylaştı. İlk iki aşamayı başarıyla tamamlayan Survivor adaylarıyla birebir görüşmelere başladığını açıklayan Ilıcalı, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 
Survivor 2026 ile ilgili yeni yarışmacıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan Survivor 2026 sürprizi! Elemelerden ilk görüntü geldi - 2. Resim

