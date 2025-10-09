Fenomen YouTuber Enes Batur’dan şaşırtan hamle: 16 milyonluk kanalını kapattı

Başak Karahan’ın düğününün gerçekleştiği gün, Enes Batur YouTube kanalında dikkat çeken bir hamle yapmıştı. 6 yıldır aralıksız yüklediği 400’den fazla videoyu aniden silen fenomen isim, bu hareketiyle sosyal medyada şaşkınlığa neden olmuştu. İçeriklerin bir anda ortadan kalkması, bazı takipçileri tarafından “Aklını mı kaçırdı?” yorumlarına neden olmuştu.

SON DÖNEMDEKİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARİYERİ

Eğlence videoları, oyun yayınları ve şov formatındaki içerikleriyle özellikle genç kitlenin idolü olan Batur’un kariyeri zamanla inişli çıkışlı bir grafik çizmeye başladı. Her ne kadar geniş bir takipçi kitlesine sahip olmaya devam etse de son dönemde daha çok özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI SİLDİ

YouTuber Enes Batur, son olarak şaşırtan bir hamle yaptı. Ünlü isim 16 milyon abonesi bulunan ve “newdaynewgame” adıyla faaliyet gösteren kanalını kapattı.

NEDENİ MERAK KONUSU

Yaklaşık 6 yılı aşkın süredir aktif olan ve yüzlerce video aracılığıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Enes Batur’un bu hamlesi herkesi şaşırttı. Türkiye’nin en çok izlenen içerik üreticilerinden biri olan Batur’un ani kararı, hayranları ve takipçileri tarafından şokla karşılanırken pek çok kişi bu radikal adımın arkasında ne olduğunu sorguladı.