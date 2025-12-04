Eskişehir'de boş bir arazide, iki gün içerisinde toplam 8 kedi ölü bulundu. Kedileri bulan 18 yaşındaki Mustafa Efe hepsinin gözlerinin oyulduğunu ve karınlarının deşildiğini iddia ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesinde 18 yaşındaki Mustafa Efe, boş bir arsada kedi olduğunu fark etti. Durumu merak edip arsaya giren Efe, toplamda 7 kedi ölüsü ile karşılaştı. Karşısındaki manzaradan dolayı oldukça üzülen Efe, kedilerin gözlerinin oyulup, karınlarının deşildiğini gördüğünü iddia etti.

Sonraki gün yine araziye bakan Efe, bir kedinin daha ölü olduğunu, alanda toplam 8 kedinin cansız bir şekilde yattığını fark etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir insan eli ile kedilerin öldürüldüğünden şüphelenen genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, ölü kedileri toplarken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

"GÖZLERİ OYULMUŞ, KARINLARI DEŞİLMİŞ..."

Konuyla alakalı konuşan Mustafa Efe, "1 Aralık tarihinde buradan geçerken, 7 tane kediyi ölü olarak gördüm. Bu normal bir ölüm değil, birinin öldürüp attığı çok belli. Kediler gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış bir şekilde yatıyorlardı. İnsanın öldürüp attığı belli ve hepsi şu noktaya atılmış" dedi.

"Dediğim gibi buradan geçerken bir tane kediyi hareketsiz gördüm sonra araziye girdiğimde diğerlerini gördüm" diyen Efe, "Burada sürekli kediler olurdu, mahalleli besliyordu onları. Normalde bizim mahallemizden birisinin yapacağını düşünmüyorum çünkü buradaki herkes kedileri besliyor. Polise ihbarda bulunduk onlar da işlemlerini yaptı. Kedileri o halde görünce çok kötü hissettim, bir insanın yaptığını anlayınca da yıkıldım" ifadelerini kullandı.

