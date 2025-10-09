Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı

Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı Hadise ifadesinde, “Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı” ifadelerini kullandı. Mesleğinin sanatçı olduğunu vurgulayan isim aylık gelirinin ise 800 bin TL olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise olarak bilinen Hadise Açıkgöz'ün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı - 1. Resim

“AYLIK GELİRİM 700-800 BİN LİRA”

Hadise Açıkgöz verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi. Açıkgöz ifadesinde, kendisine sorulan ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz' sorusuna, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de kullanımı özendirici bir paylaşım kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde içilen bir ortamda kesinlikle bulunmadım, sattığı bilinen biri ile irtibat da kurmadım" dedi.

“HAYATIM BOYUNCA UYUŞTURUCU KULLANILAN ORTAMA GİRMEDİM”

Açıkgöz, "Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı - 2. Resim

AVUKATINDAN TEPKİ: ASILSIZ YORUMLARA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Öte yandan Açıkgöz'ün avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu süreçte, müvekkilimin manevi haklarını zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve soruşturma sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurguluyor, kamuoyunu kısıtlama kararıyla gizli yürütülen bir dosyaya ilişkin teyit edilmemiş haber ve yorumlara itibar etmemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

