Uyuşturucu operasyonu sonrası ilk konser! Gözyaşlarını tutamayan Hadise: Zoruma gitti

Uyuşturucu operasyonu sonrası ilk konser! Gözyaşlarını tutamayan Hadise: Zoruma gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Magazin Haberleri

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Hadise, aynı akşam Ankara’da sahneye çıktı. Konser sırasında duygusal anlar yaşayan isim, seyircisine seslenerek, “Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti” dedi. Yaşadığı üzüntüyü sahnede gözyaşlarıyla dile getiren Hadise, tertemiz olduğunu vurgulayarak, yaşanan sürecin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

19 ÜNLÜ İSME UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu sonrası ilk konser! Gözyaşlarını tutamayan Hadise: Zoruma gitti - 1. Resim

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakılan şarkıcı Hadise, hemen ardından Ankara’da sahneye çıktı. Sahnedeki konuşmasında duygularına hakim olamayan Hadise, gözyaşlarını tutamadı ve yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar zor olduğunu dile getirdi.

“YAŞANANLAR ZORUMA GİTTİ”

Sigara bile içmediğini belirten şarkıcı yaşananların zoruna gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Sabah 6.30’da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı. Hemen güvenliği aradım. ‘Jandarma sizi almaya geldi’ dediler. Bu cümle korkunç bir cümle… Çok tatlılardı, çok güzel davrandılar. Hepimizin başına bir şeyler gelebilir ama ben sigara bile içmiyorum ya. Sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın. Bugünkü operasyonun hangi konuda olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma ve ağrıma gitti diyebilirim.”

Uyuşturucu operasyonu sonrası ilk konser! Gözyaşlarını tutamayan Hadise: Zoruma gitti - 2. Resim

“SONUÇLARI RAHATLIKLA SİZE SUNACAĞIZ”

Konuşmasının devamında ise “Ne ana ne baba ne eski sevgili parası… Buraya kendi gücümle geldim. Bugün bu şekilde sizin karşınızda anılmak beni çok üzdü. Kan testleri yapıldı, saç örnekleri alındı. Tüm sonuçlar belli olacak. Biz de tüm rahatlığımızla bunları size sunacağız. Bugünü yaşamak istemezdim ama bunda da bir hayır vardır diyorum ve önüme bakıyorum” dedi.



