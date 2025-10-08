Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İFADEYE GÖTÜRÜLEN BİRCE AKALAY KAMERALARA YANSIDI

Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenilirken, uyuşturucu operasyonu ile ilgili ilk görüntüler geldi. Birce Akalay, sabah saatlerinde evine gelen ekiplerce jandarma merkezine götürüldü. İfadesi ve kan örneği alınmak üzere işlemlere başlandı. Ünlü oyuncunun ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

MERİÇ ARAL VE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN EŞLERİ JANDARMADA

İfadesi alınan oyuncu Meriç Aral’ın eşi Serkan Keskin, İl Jandarma Komutanlığı çıkışında görüntülendi. Aynı merkezde, Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk de kameralara yansıdı.