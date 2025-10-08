Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi

Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında birçok ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi. Birce Akalay, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan uyuşturucu operasyonundan ilk görüntüler geldi. İfade vermek için gelen Akalay, İl Jandarma Komutanlığı’nın bahçesinde görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İFADEYE GÖTÜRÜLEN BİRCE AKALAY KAMERALARA YANSIDI

Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenilirken, uyuşturucu operasyonu ile ilgili ilk görüntüler geldi. Birce Akalay, sabah saatlerinde evine gelen ekiplerce jandarma merkezine götürüldü. İfadesi ve kan örneği alınmak üzere işlemlere başlandı. Ünlü oyuncunun ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi - 1. Resim

Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi - 2. Resim

Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi - 3. Resim

MERİÇ ARAL VE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN EŞLERİ JANDARMADA

İfadesi alınan oyuncu Meriç Aral’ın eşi Serkan Keskin, İl Jandarma Komutanlığı çıkışında görüntülendi. Aynı merkezde, Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk de kameralara yansıdı.

Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsağında sakladıkları şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı - MagazinSöz günü gözaltı: Saatler kala jandarma kapısını çaldıUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama - MagazinUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklamaÜnlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aralarında İrem Derici, Dilan Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu da var - MagazinÜnlü isimlere uyuşturucu operasyonuTaylor Swift'in rekor kıran "The Life of a Showgirl" albümüne yapay zeka eleştirisi - MagazinÜnlü şarkıcıya yapay zeka eleştirisiHakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın - MagazinGüllü'nün ölümüne reyting isyanı: Mesele bittiGüllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil - MagazinGüllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil
Sonraki Haber Yükleniyor...