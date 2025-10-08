Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş

Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlülere yönelik narkotik operasyonunda çok sayıda isim gözaltına alınırken avukat Feyza Altun'un gözaltı listesinde adını yazan İsmail Saymaz'ı aradığı ortaya çıktı. Saymaz, Altun'un telefonda "Evimde oturuyorum" dediği sırada kapıya polislerin geldiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

LİSTEDE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ VAR

Operasyonda İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray  ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş - 1. Resim

FEYZA ALTUN'DAN "EVİMDE OTURUYORUM" İSYANI

Öte yandan operasyona dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Avukat Feyza Altun'un Gazeteci İsmail Saymaz'ı arayıp "Evimde oturuyorum gözaltına alındığımı nereden çıkardın?" dediği sırada evine polislerin geldiği öğrenildi.

"KONUŞTUĞUMUZ SIRADA POLİSLER GELDİ"

Saymaz o anları şöyle anlattı: "Feyza Altun ismini sosyal medya hesabımda paylaştım. Sonra beni arayıp 'Ben evimde oturuyorum niye ben gözaltına alınayım' dedi. Ben de paylaşımdan adını sildim. Sonra bana gelen listede Feyza Altun yine vardı. Tam o esnada Feyza Altun arayıp 'Bu liste ne listesiymiş ben niye yer alıyorum. Bir iki defa Dilan Polat'la oturduk diye bir yakınlığımız mı olacak ki gözaltına alınıyorum' dediği anda kapı çaldı. Kapıyı açtı 'Polisler geldi' dedi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

