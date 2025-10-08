Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici'nin avukatından ilk açıklama

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat’ın da bulunduğu bazı ünlü isimler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, söz konusu kişiler ifadeleri alınmak ve kan örnekleri vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, şarkıcı İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama geldi.

Şarkıcı İrem Derici, uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği iddiasıyla sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer yazılı bir açıklama yaptı.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATI: İFADE İÇİN GİDİYORUZ

Dosyayla ilgili henüz resmi bir bilginin kendilerine ulaşmadığı, sürecin netleşmesiyle kamuoyunun bilgilendirileceğini belirten Mermer şunları söyledi:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER ŞÖYLE

-Dilan POLAT
-Engin POLAT
-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF
-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Mert YAZICIOĞLU
-Feyza ALTUN
-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY
-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN

Öte yandan şüpheliler hakkında halihazırda verilmiş herhangi bir gözaltı kararı olmadığı, yalnızca ifadelerinin alınması amacıyla işlemlerin sürdüğü ve bu işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

