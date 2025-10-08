Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü isimlere operasyon! Aralarında İrem Derici, Dilan Polat, Hadise de var

Ünlü isimlere operasyon! Aralarında İrem Derici, Dilan Polat, Hadise de var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü isimlere operasyon! Aralarında İrem Derici, Dilan Polat, Hadise de var
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Dilan Polat ve Hadise'nin de bulunduğu ünlü isimlere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünağaç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
