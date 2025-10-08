Sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ifadesine başvurulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi.

Avukat Ayşegül Mermer

Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvurulduğunu ve aralarında müvekkili İrem Derici'nin de olduğunu belirten Avukat Ayşegül Mermer, şunları söyledi:

"MÜVEKKİLİM SON 1 YILDIR SİGARA DAHİ İÇMEYEN BİRİDİR" "Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. "DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR" Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar"

SÖZ GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İrem Derici, kısa süre önce yaptığı açıklamada 8 Ekim’de erkek arkadaşı DJ Melih Kunukçu ile söz töreni yapacağını duyurmuştu. Ancak Derici, törenin gerçekleşeceği günün sabahında Fulya’daki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.