Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi

Sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici&#039;nin avukatından açıklama geldi
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ederken, şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer'den açıklama geldi. Mermer, "Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ifadesine başvurulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi.

Bugün sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi - 1. Resim
Avukat Ayşegül Mermer

Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvurulduğunu ve aralarında müvekkili İrem Derici'nin de olduğunu belirten Avukat Ayşegül Mermer, şunları söyledi:

"MÜVEKKİLİM SON 1 YILDIR SİGARA DAHİ İÇMEYEN BİRİDİR"

"Şu an ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir.

"DOSYADA GİZLİLİK KARARI VAR"

Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar"

Bugün sözlenecekken karakolluk oldu! İrem Derici'nin avukatından açıklama geldi - 2. Resim

SÖZ GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan İrem Derici, kısa süre önce yaptığı açıklamada 8 Ekim’de erkek arkadaşı DJ Melih Kunukçu ile söz töreni yapacağını duyurmuştu. Ancak Derici, törenin gerçekleşeceği günün sabahında Fulya’daki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Necmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemdeZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldi - MagazinUyuşturucu operasyonunda ünlüler jandarmada: İlk görüntüler geldiGözaltına alınan İrem Derici’ye şok: Söz törenine saatler kala jandarma kapısını çaldı - MagazinSöz günü gözaltı: Saatler kala jandarma kapısını çaldıUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklama - MagazinUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İrem Derici’nin avukatından ilk açıklamaÜnlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Aralarında İrem Derici, Dilan Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu da var - MagazinÜnlü isimlere uyuşturucu operasyonuTaylor Swift'in rekor kıran "The Life of a Showgirl" albümüne yapay zeka eleştirisi - MagazinÜnlü şarkıcıya yapay zeka eleştirisiHakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın - MagazinGüllü'nün ölümüne reyting isyanı: Mesele bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...